При вооруженном нападении на автоколонну в Южном Судане погибли 15 человек

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Банда вооруженных людей совершила нападение на автоколонну, которая двигалась по дорогам Южного Судана.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, нападение произошло около селения Моли.

Отмечается, что под обстрел попали два гражданских автомобиля, а также военный транспорт.

В результате нападения погибли 15 человек. Еще 9 человек получили ранения и были госпитализированы. Расследованием инцидента занимаются власти африканской страны.