При утилизации боеприпасов под Калининградом погиб человек

Баку. 17 Сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, трое пострадали при утилизации боеприпасов под Калининградом на специализированном полигоне.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Калининградской области Елена Ермолаева.

"Сегодня в 17:00 местного времени (19:00 по Баку) поступило сообщение о том, что в Гвардейском районе на специализированном полигоне ЗАО "Форпост Балтики плюс" при утилизации взрывоопасных предметов прогремел взрыв. В результате один человек погиб, трое пострадали и с различными травмами были госпитализированы", - рассказала Ермолаева.

Она пояснила, что речь идет о специалистах этой компании, которая занимается разминированием и утилизацией боеприпасов, имеет на этот вид деятельности соответствующую лицензию.

Представитель СК не смогла уточнить степень тяжести полученных травм, а также обстоятельства ЧП.

По информации Ермолаевой, в настоящее время на месте происшествия работают следователи, представители других правоохранительных органов, изъята документация компании. На месте ЧП также находятся взрывотехники, эксперты-криминалисты. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.