При ударе саудовских ВВС по тюрьме в Йемене погибли 165 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на Al Jazeera, жертвами авиаудара который нанесла 1 сентября международная коалиция во главе с Саудовской Аравией по тюрьме в провинции Дамар в Йемене, стали 156 заключенных. Еще 50 человек ранены, сообщает минздрав страны.

Ранее телеканал сообщал, что в ночь с 31 августа на 1 сентября альянс нанес удары по складу в провинции Дамар, на котором, по версии коалиции, хранились беспилотники, боеприпасы и ракетное оружие. Хуситы утверждают, что авиаудары были нанесены по зданию бывшего общественного колледжа, где содержались в основном военнопленные, захваченные ими в боях с войсками официальной Саны (столица Йемена) и альянса. Сообщалось о семи ударах и 200 раненых.