При ударе российским дроном по автобусу в Херсоне двое погибли, 16 пострадали

При ударе ВС РФ дроном по гражданскому автобусу в пригороде украинского Херсона погибли два человека и 16 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в телеграм-канале.

"Люди ехали по делам. Вдруг - взрыв. Российские войска сознательно ударили дроном по автобусу в пригороде Херсона. Погибли двое мужчин в возрасте около 50 и 70 лет. Сейчас соответствующие службы устанавливают личности погибших. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

Также, по словам Прокудина, пострадали 16 человек, из них 10 женщин и 6 мужчин.

Между тем, одного тяжелораненого бригада "скорой" эвакуировала в соседнюю область. Также четверо пассажиров, которые получили тяжелые ранения жизненно важных органов, сейчас находятся в реанимации.