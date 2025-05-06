О нас

При ударе по зданию школы в Газе погибли не менее 20 человек

При ударе по зданию школы в Газе погибли не менее 20 человек При бомбардировке ВС Израиля здания школы в лагере беженцев Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа погибли не менее 20 человек, десятки ранены.
Другие страны
6 мая 2025 г. 23:04
При ударе по зданию школы в Газе погибли не менее 20 человек

При бомбардировке ВС Израиля здания школы в лагере беженцев Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа погибли не менее 20 человек, десятки ранены.

Как передает Report, об этом сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса".

Согласно его сведениям, в учебном заведении размещались перемещенные лица, бежавшие из-за военных действий из других районов анклава. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Телеканал призвал ООН, правозащитные и гуманитарные организации предпринять эффективные шаги для прекращения конфликта и спасения выживших в секторе Газа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qəzzada məktəbin bombalanması nəticəsində azı 20 nəfər ölüb

Самое читаемое

В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом Евровидения-2025
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"
5 мая 2025 г. 12:05
Азербайджан существенно увеличил производство холодильников и морозильников в марте
Азербайджан существенно увеличил производство холодильников и морозильников в марте
6 мая 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi