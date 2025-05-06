При ударе по зданию школы в Газе погибли не менее 20 человек

При ударе по зданию школы в Газе погибли не менее 20 человек

При бомбардировке ВС Израиля здания школы в лагере беженцев Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа погибли не менее 20 человек, десятки ранены.

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При бомбардировке ВС Израиля здания школы в лагере беженцев Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа погибли не менее 20 человек, десятки ранены. Как передает Report, об этом сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса". Согласно его сведениям, в учебном заведении размещались перемещенные лица, бежавшие из-за военных действий из других районов анклава. Среди погибших и пострадавших есть дети. Телеканал призвал ООН, правозащитные и гуманитарные организации предпринять эффективные шаги для прекращения конфликта и спасения выживших в секторе Газа. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram