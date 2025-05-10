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При ударе дрона по тюрьме в Судане погибли 20, пострадали 50 человек

При ударе дрона по тюрьме в Судане погибли 20, пострадали 50 человек В результате удара дрона по центральной тюрьме в Эль-Обейде в штате Северный Кордофан на западе Судана погибли 20, пострадали 50 человек.
Другие страны
10 мая 2025 г. 22:11
При ударе дрона по тюрьме в Судане погибли 20, пострадали 50 человек

В результате удара беспилотника по центральной тюрьме в Эль-Обейде в штате Северный Кордофан на западе Судана погибли 20, пострадали 50 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что все погибшие и раненые - заключенные. Представитель правительства Халид Али Алейсир обвинил в "теракте" Силы быстрого реагирования (СБР).

"Это полноценное военное преступление, которое добавляется к длинному списку нарушений боевиков против суданских гражданских лиц", - сказал он, добавив, что СБР также нанесли удар беспилотником по больнице Эль-Обейды в субботу утром.

Очевидец происшествия рассказал "Синьхуа", что три дрона запустили около пяти ракет по тюрьме, причем около трех из них непосредственно попали в здание.

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