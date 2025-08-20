О нас

При ударах ВС РФ по рынку в Константиновке погибли три человека, четверо ранены

При ударах ВС РФ по рынку в Константиновке погибли три человека, четверо ранены Российские войска днем 20 августа нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке Донецкой области Украины, в результате чего погибли три человека, еще четверо пострадали.
Другие страны
20 августа 2025 г. 18:38
При ударах ВС РФ по рынку в Константиновке погибли три человека, четверо ранены

Российские войска днем 20 августа нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке Донецкой области Украины, в результате чего погибли три человека, еще четверо пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в своем телеграм-канале.

"По меньшей мере 3 человека погибли и 4 ранены в результате ударов по Константиновке. Россияне запустили по городу 8 ракет из "Смерчей" - сознательно целились по рынку", - сообщил он.

Также, по словам Филашкина, повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.

Глава Донецкой ОВА призвал население области немедленно эвакуироваться из-за непрекращающихся ударов ВС РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın Konstantinovkada bazara endirdiyi zərbələr nəticəsində 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi