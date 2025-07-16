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При ударах ВС РФ по Донецкой области Украины двое погибли, 14 человек пострадали

При ударах ВС РФ по Донецкой области Украины двое погибли, 14 человек пострадали Российские военные сбросили 500-килограммовую авиабомбу на торговый центр в центре Доброполья Донецкой области.
Другие страны
16 июля 2025 г. 21:05
При ударах ВС РФ по Донецкой области Украины двое погибли, 14 человек пострадали

Российские военные сбросили 500-килограммовую авиабомбу на торговый центр в центре Доброполья Донецкой области.

Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Двое погибших, 14 раненых - таковы предварительные последствия удара по Доброполью. Вероятно, под завалами до сих пор остаются люди - поиск уцелевших продолжается", - написал Филашкин в телеграм-канале.

Он отметил, что по подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях.

"Нахожусь на месте удара, лично контролирую ход спасательной операции. Работают спасатели, врачи, полиция и все ответственные службы", - подчеркнул глава администрации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя удар, отметил, что россияне атаковали в час, когда местные жители возвращались с работы. Удар пришелся по району магазина "Аврора".

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