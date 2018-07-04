При Трампе число желающих получить гражданство США увеличилось вдвое

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ При администрации президента Дональда Трампа число желающих получить гражданство США увеличилось почти в два раза, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета Washington Times, в июне 2017 года в очереди "за американской мечтой" стояли 780 тысяч человек, хотя еще в конце 2015 года ожидающих было 390 тысяч.

К началу 2018 года очередь немного сократилась - до 730 тысяч человек. Для сравнения, к концу второго президентского срока Обамы ожидающих решения по гражданству было чуть более 635 тысяч. Газета также уточняет, что данные за 2018 год еще не представлены.

Очередь на получение гражданства критики иммиграционной политики нынешней вашингтонской администрации назвали "второй стеной" Трампа, сравнивая ее с сооружением, которое он хочет построить на американо-мексиканской границе.