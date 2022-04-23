При стрельбе в Вашингтоне ранены три человека

По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона (США), где расположены несколько иностранных посольств.

По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона (США), где расположены несколько иностранных посольств.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель местной полиции.

"Мы реагируем на сообщения о стрельбе. Пока найдены трое пострадавших. Никто из них не умер", - сказал собеседник агентства.

Он охарактеризовал ситуацию как инцидент в "очень активной" фазе.

Недалеко от места стрельбы, куда стянуты крупные силы полиции, находятся посольства нескольких стран, включая Нигерию, Пакистан, Израиль, Бангладеш, Эфиопию и Иорданию.