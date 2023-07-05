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При стрельбе в Вашингтоне на День независимости пострадали 9 человек

При стрельбе в Вашингтоне на День независимости пострадали 9 человек В Вашингтоне девять человек, отмечавших День независимости США, пострадали во время стрельбы.
Другие страны
5 июля 2023 г. 13:16
При стрельбе в Вашингтоне на День независимости пострадали 9 человек

В Вашингтоне девять человек, отмечавших День независимости США, пострадали во время стрельбы.

Как передает Report cо ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил помощник начальника полиции города Лесли Парсонс.

"У нас девять потерпевших. Двое из них - несовершеннолетние: одному девять лет, другому 17", – заявил он.

Стрельба произошла на северо-востоке столицы США в ночь на 5 июля. Некоторые из пострадавших были госпитализированы. В настоящее время угроз их жизням нет, отметил помощник начальника полиции Вашингтона.

По словам Парсонса, неизвестный открыл стрельбу из черного внедорожника. Он подъехал к толпе, которая отмечала День независимости, и начал стрелять по людям.

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Версия на английском языке Washington D.C. Independence Day shooting leaves 9 injured

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