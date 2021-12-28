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При стрельбе в штате Колорадо погибли пять человек

При стрельбе в штате Колорадо погибли пять человек По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник в результате нескольких эпизодов стрельбы в Денвере и близлежащем Лэйквуде (штат Колорадо).
Другие страны
28 декабря 2021 г. 09:26
При стрельбе в штате Колорадо погибли пять человек

По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник в результате нескольких эпизодов стрельбы в Денвере и близлежащем Лэйквуде (штат Колорадо).

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам главы департамента полиции Денвера Пола Пейзена, три человека стали жертвами стрельбы в разных частях города, еще двое были ранены. Также в результате стрельбы были убиты двое в Лэйквуде, где ранее вечером неизвестный ранил полицейского из огнестрельного оружия.

По предварительным данным, все эпизоды стрельбы связаны с одним нападавшим, который погиб в столкновении с полицией в Лэйквуде и включен в общее число убитых.

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Версия на английском языке 5 killed, officer injured in shooting spree in Colorado

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