При стрельбе в штате Колорадо погибли пять человек

По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник в результате нескольких эпизодов стрельбы в Денвере и близлежащем Лэйквуде (штат Колорадо).

По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник в результате нескольких эпизодов стрельбы в Денвере и близлежащем Лэйквуде (штат Колорадо).

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам главы департамента полиции Денвера Пола Пейзена, три человека стали жертвами стрельбы в разных частях города, еще двое были ранены. Также в результате стрельбы были убиты двое в Лэйквуде, где ранее вечером неизвестный ранил полицейского из огнестрельного оружия.

По предварительным данным, все эпизоды стрельбы связаны с одним нападавшим, который погиб в столкновении с полицией в Лэйквуде и включен в общее число убитых.