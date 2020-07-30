При стрельбе в США погибли три человека

Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в одном из районов на севере американского города Сент-Луис, штат Миссури,
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местная газета St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на полицию.
Как сообщила представитель полиции Мишель Уидинг, три человека были объявлены погибшими на месте, еще один получил огнестрельные ранения в ногу.
ак отмечает издание, пока неизвестно, что могло вызвать стрельбу, но власти предполагают, что инцидент произошел из-за ссоры двух группировок.
Полиция изъяла с места происшествия оружие.