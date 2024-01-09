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При стрельбе в Миннесоте погибли четыре человека

При стрельбе в Миннесоте погибли четыре человека По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в мотеле в городе Клокей (штат Миннесота).
Другие страны
9 января 2024 г. 09:09
При стрельбе в Миннесоте погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в мотеле в городе Клокей (штат Миннесота).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Pine Journal.

По данным департамента полиции города, обнаружены тела трех человек в мотеле. Издание со ссылкой на пресс-релиз полиции также отмечает, что полиция "нашла одного погибшего человека, который, по ее мнению, был стрелявшим".

Другой информации о стрельбе, подозреваемом или жертвах издание не сообщает. Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены.

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