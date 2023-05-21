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При стрельбе в Марселе погибли три человека

При стрельбе в Марселе погибли три человека По меньшей мере три человека погибли в ночь на воскресенье при стрельбе у ночного клуба в Марселе.
Другие страны
21 мая 2023 г. 13:36
При стрельбе в Марселе погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в ночь на воскресенье при стрельбе у ночного клуба в Марселе.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFM, неизвестный, проезжая на машине, открыл огонь из автомата Калашникова по припаркованному автомобилю, в котором находились пять человек. Трое погибли, о состоянии еще двоих не сообщается.

Подозреваемый пока не задержан. Его машину нашли сожженной через некоторое время после происшествия.

Другие подробности инцидента, а также мотивы нападавшего не уточняются.

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