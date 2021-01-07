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При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США

При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Женщина, которая в среду умерла от полученного в здании Конгресса США огнестрельного ранения, ранее служила в американских ВВС. Имя погибшей - Эшли Бэббит.
Другие страны
7 января 2021 г. 07:37
При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США

Женщина, которая умерла от полученного в здании Конгресса США огнестрельного ранения, ранее служила в американских ВВС. Имя погибшей - Эшли Бэббит.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на ее родственников.

Бэббит жила в Сан-Диего, штат Калифорния, и была твердой сторонницей президента Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды бывала в командировках за рубежом.

Свекровь Бэббит заявила, что не понимает мотивов ее присутствия в Капитолии.

Как именно женщина оказалась в Капитолии, неизвестно.

Ранее стало известно, что в ходе протестов тяжелое ранение получила женщина. Позднее в полиции сообщили, что она умерла в больнице. По данным радиостанции NPR, ее, предположительно, ранил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия.

Беспорядки произошли в среду в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Протестующие проникли внутрь здания и нанесли материальный ущерб.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKapitoli binasında atışmada öldürülən qadının kimliyi məlum oldu

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