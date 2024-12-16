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При стрельбе в Хьюстоне погибли двое подростков

При стрельбе в Хьюстоне погибли двое подростков По меньшей мере двое подростков погибли и четверо пострадали в результате стрельбы во время вечеринки в Хьюстоне (штат Техас).
Другие страны
16 декабря 2024 г. 06:05
При стрельбе в Хьюстоне погибли двое подростков

По меньшей мере двое подростков погибли и четверо пострадали в результате стрельбы во время вечеринки в Хьюстоне (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, неизвестный мужчина открыл стрельбу на вечеринке. В результате 16-летний подросток погиб на месте, еще пятеро были доставлены в больницу, где одна пострадавшая, 14-летняя девочка, умерла от полученных ран. Отмечается, что одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

Полиция продолжает вести расследование, информации о мотивах и личности преступника не сообщается.

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