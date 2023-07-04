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При стрельбе в городе Форт-Уэрт в Техасе погибли трое

При стрельбе в городе Форт-Уэрт в Техасе погибли трое По меньшей мере трое погибли, восемь человек ранены в результате стрельбы, произошедшей ночью в городе Форт-Уэрт в штате Техас.
Другие страны
4 июля 2023 г. 16:29
При стрельбе в городе Форт-Уэрт в Техасе погибли трое

По меньшей мере трое погибли, восемь человек ранены в результате стрельбы, произошедшей ночью в городе Форт-Уэрт в штате Техас.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление заявление капитана полицейского участка города Шона Мюррея.

"Была стрельба. Похоже, у нас было несколько жертв, которые были застрелены", - сказал он.

Отметим, что ранее сегодня сообщалось о том, что на юго-западе Филадельфии, штат Пенсильвания в результате стрельбы погибли четыре человека, включая подростка.

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Версия на азербайджанском языке Texasda atışma nəticəsində 3 nəfər ölüb

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