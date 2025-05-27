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При стрельбе в Филадельфии погибли два человека, девять пострадали

При стрельбе в Филадельфии погибли два человека, девять пострадали По меньшей мере два человека погибли, девять пострадали при стрельбе в городе Филадельфия (штат Пенсильвания).
Другие страны
27 мая 2025 г. 09:54
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека, девять пострадали

По меньшей мере два человека погибли, девять пострадали при стрельбе в городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал WPVI.

По данным полиции, погибли мужчина и женщина, среди пострадавших трое подростков в возрасте 15-17 лет. Другие подробности инцидента, в том числе количество стрелявших и их местонахождение, не приводятся.

Инцидент произошел 26 мая около 22:30 по местному времени в центральном парке Фэрмонт.

Стрельба в парке произошла в День поминовения американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах, многие горожане в этот день проводили пикники в парке. Полиция подтвердила, что в момент стрельбы на месте инцидента находилась многочисленная группа людей.

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