При стрельбе в Дейтоне есть 10 погибших - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали в результате стрельбы в городе Дейтон в американском штате Огайо.

Как передаёт Report, об этом сообщает местная полиция.

***11:21

Стрельба произошла в городе Дейтон в американском штате Огайо, число жертв может достигать семи.

Как передаёт Report, об этом сообщает издание Dayton Daily News.

По информации издания, стрельба произошла в районе Орегон.

На место инцидента прибыли машины скорой помощи.

Сообщается, что стрелков могло быть двое.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi