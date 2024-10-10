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При стрельбе в центре Вильнюса убили адвоката

При стрельбе в центре Вильнюса убили адвоката Стрельба произошла в одном из домов в центре Вильнюса , в результате инцидента погиб адвокат, еще двое полицейских пострадали.
Другие страны
10 октября 2024 г. 16:43
При стрельбе в центре Вильнюса убили адвоката

Стрельба произошла в одном из домов в центре Вильнюса , в результате инцидента погиб адвокат, еще двое полицейских пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

"Наши сотрудники получили ранения, которые смягчили бронежилеты. Один из них был доставлен в больницу. Находившийся в квартире адвокат был убит", - сказал комиссар.

Адвокат и полицейские занимались выселением из квартиры в рамках дела о разводе с разделом имущества.

Сведений о том, находилось ли оружие в легальном пользовании, у полиции нет. Стрелявший задержан. По одной версии, он сдался сам. Согласно информации других источников, злоумышленник забаррикадировался в квартире и был обезврежен в результате штурма.

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