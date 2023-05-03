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Число жертв стрельбы в школе в центре Белграда выросло до 9 человек

Число жертв стрельбы в школе в центре Белграда выросло до 9 человек Подросток 14 лет, открывший в среду стрельбу по сверстникам в здании средней школы в центре Белграда, убил по меньшей мере девять человек.
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3 мая 2023 г. 12:58
Число жертв стрельбы в школе в центре Белграда выросло до 9 человек

Подросток 14 лет, открывший в среду стрельбу по сверстникам в здании средней школы в центре Белграда, убил по меньшей мере девять человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Вечерне новости".

По информации издания, семиклассник сначала застрелил охранника, а затем и восемь учеников, находившихся в коридоре.

12.44

Не менее 8 человек погибли в результате стрельбы в школе в Белграде.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего подростка по подозрению в стрельбе в школе. По их данным, он мог стрелять из пистолета отца. ЧП произошло утром в школе в районе Врачар в центре сербской столицы.

"Убиты как минимум 8 человек, которые находились в коридоре школы", - сообщают СМИ.

Утверждается, что подросток мог быть под действием наркотиков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSerbiyada məktəbə silahlı hücumda ölənlərin sayı 9-a çatıb - YENİLƏNİB

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