При стрельбе в баре на юго-востоке Мексики погибли шесть человек

По меньшей мере 6 человек погибли, 10 пострадали при атаке вооруженных людей на бар в мексиканском городе Вильяэрмоса в штате Табаско на юго-востоке страны.

По меньшей мере 6 человек погибли, 10 пострадали при атаке вооруженных людей на бар в мексиканском городе Вильяэрмоса в штате Табаско на юго-востоке страны.

Как передает Report , об этом сообщает издание TabascoHoy со ссылкой на генпрокуратуру штата.

Отмечается, что вооруженные люди зашли в бар Dbar в поисках одного из находившихся там посетителей, после чего открыли огонь. В результате 5 человек погибли на месте происшествия, еще 1 позже умер в больнице. Ранения получили 10 человек.

Министр общественной безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсиа Харфуш сообщил в соцсети Х, что "федеральные власти в координации с органами безопасности и правоохранительными органами штата оказывают помощь в выяснении обстоятельств этого акта насилия".