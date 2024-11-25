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При стрельбе в баре на юго-востоке Мексики погибли шесть человек

При стрельбе в баре на юго-востоке Мексики погибли шесть человек По меньшей мере 6 человек погибли, 10 пострадали при атаке вооруженных людей на бар в мексиканском городе Вильяэрмоса в штате Табаско на юго-востоке страны.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 02:50
При стрельбе в баре на юго-востоке Мексики погибли шесть человек

По меньшей мере 6 человек погибли, 10 пострадали при атаке вооруженных людей на бар в мексиканском городе Вильяэрмоса в штате Табаско на юго-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает издание TabascoHoy со ссылкой на генпрокуратуру штата.

Отмечается, что вооруженные люди зашли в бар Dbar в поисках одного из находившихся там посетителей, после чего открыли огонь. В результате 5 человек погибли на месте происшествия, еще 1 позже умер в больнице. Ранения получили 10 человек.

Министр общественной безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсиа Харфуш сообщил в соцсети Х, что "федеральные власти в координации с органами безопасности и правоохранительными органами штата оказывают помощь в выяснении обстоятельств этого акта насилия".

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