При стрельбе в баре на юго-востоке Мексики погибли шесть человек

По меньшей мере 6 человек погибли, 10 пострадали при атаке вооруженных людей на бар в мексиканском городе Вильяэрмоса в штате Табаско на юго-востоке страны.
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Отмечается, что вооруженные люди зашли в бар Dbar в поисках одного из находившихся там посетителей, после чего открыли огонь. В результате 5 человек погибли на месте происшествия, еще 1 позже умер в больнице. Ранения получили 10 человек.
Министр общественной безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсиа Харфуш сообщил в соцсети Х, что "федеральные власти в координации с органами безопасности и правоохранительными органами штата оказывают помощь в выяснении обстоятельств этого акта насилия".