При стрельбе в американском штате Виргиния погибли два человека, пострадали трое

Два человека погибли, трое пострадали во время стрельбы в американском штате Виргиния.

Два человека погибли, трое пострадали во время стрельбы в американском штате Виргиния.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении местной полиции.

"Один взрослый мужчина погиб на месте, еще один скончался от полученных ранений в больнице. Еще трое человек были госпитализированы, им сейчас оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Детали пока не разглашаются. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.