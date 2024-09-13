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При стрельбе в американском штате Виргиния погибли два человека, пострадали трое

При стрельбе в американском штате Виргиния погибли два человека, пострадали трое Два человека погибли, трое пострадали во время стрельбы в американском штате Виргиния.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 16:08
При стрельбе в американском штате Виргиния погибли два человека, пострадали трое

Два человека погибли, трое пострадали во время стрельбы в американском штате Виргиния.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении местной полиции.

"Один взрослый мужчина погиб на месте, еще один скончался от полученных ранений в больнице. Еще трое человек были госпитализированы, им сейчас оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Детали пока не разглашаются. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

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