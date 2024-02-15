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При стрельбе в американском штате Джорджия ранены четыре школьника

При стрельбе в американском штате Джорджия ранены четыре школьника Четыре ученика средней школы пострадали в результате стрельбы на юго-западе Атланты (штат Джорджия).
Другие страны
15 февраля 2024 г. 06:14
При стрельбе в американском штате Джорджия ранены четыре школьника

Четыре ученика средней школы пострадали в результате стрельбы на юго-западе Атланты (штат Джорджия).

Как передает Report, об этом сообщил Atlanta News First со ссылкой на представителя округа.

По данным телеканала, стрельба произошла на парковке перед зданием школы. Неизвестные открыли огонь из автомобиля, в результате чего были ранены четверо учеников. Они были доставлены в больницу, сейчас их жизням ничего не угрожает. После инцидента школу закрыли, все внеклассные занятия были отменены.

Полиция не объявляла о задержании подозреваемых и не сообщала об установлении их личностей.

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