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    При стрельбе в торговом центре в Мехико убит один человек

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в мексиканской столице в понедельник.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила прокуратура Мехико.

    По их данным огонь открыл мужчина, стрелявший в свою знакомую.

    "Женщина 28 лет умерла в результате трех выстрелов со стороны 35-летнего мужчины, которой также ранил себя… этим вечером внутри торгового центра в колонии Хуарес района Куаутемок", — сообщило ведомство

    Стрельба произошла в торговом центре на центральном проспекте Мехико Реформе, что вызвало мобилизацию крупных сил полиции на месте преступления.

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