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    При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек - ОБНОВЛЕНО - 4

    Полиция задержала подростка по имени Николас Круз

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Семнадцать человек погибли в результате стрельбы в школе во Флориде.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил шериф местной полиции.

    Полиция задержала подростка по имени Николас Круз.

    ***02:27

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в школе в городе Паркланд на юге Флориды.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные телеканалы со ссылкой на свои источники. 

    Сообщается, что в местный госпиталь доставлены 14 пострадавших. Общее число пострадавших и погибших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ пишут о 20-50 раненых.

    ***01:17

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Подозреваемый в стрельбе в школе штата Флориды задержан.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, несколько человек погибли в результате стрельбы в школе на юге Флориды.

    Глава США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв инцидента.

    ***00:57

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб при стрельбе в школе во Флориде.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают СМИ со ссылкой на главу пожарного управления.

    Полиция опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения, в настоящий момент его ищут.

    ***00:23

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Инцидент со стрельбой произошел в среду в школе в штате Флорида, в результате него, по предварительным данным, есть пострадавшие.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление шерифа округа Броуард, где случился инцидент, на своей официальной странице в сети Twitter.

    На месте работают несколько машин скорой помощи, куда помещают на носилках пострадавших. Правоохранительные органы проводят операцию в районе школы.

    В результате происшествия были ранены по меньшей мере 20 человек.

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