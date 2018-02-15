При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек - ОБНОВЛЕНО - 4

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Семнадцать человек погибли в результате стрельбы в школе во Флориде.
Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил шериф местной полиции.
Полиция задержала подростка по имени Николас Круз.
***02:27
Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в школе в городе Паркланд на юге Флориды.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные телеканалы со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что в местный госпиталь доставлены 14 пострадавших. Общее число пострадавших и погибших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ пишут о 20-50 раненых.
***01:17
Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Подозреваемый в стрельбе в школе штата Флориды задержан.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, несколько человек погибли в результате стрельбы в школе на юге Флориды.
Глава США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв инцидента.
***00:57
Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб при стрельбе в школе во Флориде.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают СМИ со ссылкой на главу пожарного управления.
Полиция опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения, в настоящий момент его ищут.
***00:23
Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Инцидент со стрельбой произошел в среду в школе в штате Флорида, в результате него, по предварительным данным, есть пострадавшие.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление шерифа округа Броуард, где случился инцидент, на своей официальной странице в сети Twitter.
На месте работают несколько машин скорой помощи, куда помещают на носилках пострадавших. Правоохранительные органы проводят операцию в районе школы.
В результате происшествия были ранены по меньшей мере 20 человек.
News DepartmentАвтор новости
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