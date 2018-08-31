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    При стрельбе в школе в Сан-Франциско пострадал один подросток

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В одной из школ Сан-Франциско (штат Калифорния) произошла стрельба, в результате чего был ранен один человек.

    Как передает Report, об этом указывается в сообщении местной полиции.

    На месте инцидента прибывшие правоохранители нашли огнестрельное оружие и отработанную гильзу.

    Что касается пострадавшего подростка, у него медики диагностировали не угрожающие жизни повреждения и отпустили вместе с родителями домой.

    Отмечается, что перекрывшей все входы и выходы в образовательное учреждение полиции удалось задержать трёх человек, которые подозреваются в причастности к стрельбе.

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