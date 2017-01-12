 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При стрельбе в США погиб подросток

    Еще три человека получили ранения

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в государственном жилищном комплексе Ньюарка, штат Нью-Джерси, погиб подросток, еще три человека получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    По данным властей, погибшим оказался 16-летний молодой человек. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии. Жизням еще двоих раненых ничего не угрожает.

    Ранее в Орландо сотрудница полиции скончалась после стрельбы, которую, предположительно, открыл местный житель.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi