При стрельбе в США погиб подросток

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в государственном жилищном комплексе Ньюарка, штат Нью-Джерси, погиб подросток, еще три человека получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

По данным властей, погибшим оказался 16-летний молодой человек. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии. Жизням еще двоих раненых ничего не угрожает.

Ранее в Орландо сотрудница полиции скончалась после стрельбы, которую, предположительно, открыл местный житель.