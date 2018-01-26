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    При стрельбе в центре Амстердама погиб один человек

    Еще двое получили ранения

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в центре Амстердама погиб один человек, еще два получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция Амстердама.

    "Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции в Twitter. Проводится расследование, улица, на которой произошел инцидент, перекрыта.

    По данным газеты Parool, свидетели проишествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. При этом звуки напоминали стрельбу из автоматического оружия.

    Согласно телерадиокомпании RTL, полиция пока не произвела задержаний.

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