При стрельбе в центре Амстердама погиб один человек

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в центре Амстердама погиб один человек, еще два получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция Амстердама.

"Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции в Twitter. Проводится расследование, улица, на которой произошел инцидент, перекрыта.

По данным газеты Parool, свидетели проишествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. При этом звуки напоминали стрельбу из автоматического оружия.

Согласно телерадиокомпании RTL, полиция пока не произвела задержаний.