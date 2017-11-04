При стрельбе в автобусе для вечеринок в Калифорнии погиб человек

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в клубном автобусе в городе Санта-Моника американского штата Калифорния погиб человек, ещё трое пострадали.

Как передает Report, об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на полицию.

По данным издания, неизвестные открыли огонь, когда автобус остановился, и его пассажиры вышли на улицу, чтобы объединиться с людьми, вышедшими из другого автобуса.

Водитель транспортного средства после инцидента пригнал автобус с пострадавшими в полицейский участок.