При стрельбе на курорте в Вирджинии погибли 11 человек - ФОТО - ВИДЕО

Жертвами стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич стали 11 человек.
Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", как минимум шестеро получили ранения.
По словам главы местной полиции Джима Серверы, подозреваемый мёртв. Севера не стал говорить о состоянии раненых и отказался назвать имя нападавшего.
Согласно информации, стрелок вошел в здание и сразу открыл огонь на поражение. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка, в ходе которой преступник был ликвидирован.
BREAKING VIDEO: People being rushed out of Virginia Beach Municipal Center after shooting with multiple victims; FBI responding pic.twitter.com/9Z5QryTjcM— News Breaking LIVE (@NewsBreaking) May 31, 2019
BREAKING VIDEO: Police responding to possible active shooter situation at Virginia Beach Municipal Center pic.twitter.com/L1ty5eLI02— News Breaking LIVE (@NewsBreaking) May 31, 2019
*** 02:14
Стрельба произошла возле муниципального центра в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния).
Как передаёт Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.
По данным агентства, в результате инцидента несколько человек пострадали.
Отмечается, что подозреваемый в стрельбе задержан.
Другие подробности случившегося не сообщаются.
Ранее неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана), в результате чего семь человек получили ранения.
Anar TağıyevАвтор новости