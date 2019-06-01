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При стрельбе на курорте в Вирджинии погибли 11 человек - ФОТО - ВИДЕО

При стрельбе на курорте в Вирджинии погибли 11 человек

Жертвами стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич стали 11 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", как минимум шестеро получили ранения.

По словам главы местной полиции Джима Серверыподозреваемый мёртв. Севера не стал говорить о состоянии раненых и отказался назвать имя нападавшего.

Согласно информации, стрелок вошел в здание и сразу открыл огонь на поражение. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка, в ходе которой преступник был ликвидирован.

*** 02:14

Стрельба произошла возле муниципального центра в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния).

Как передаёт Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным агентства, в результате инцидента несколько человек пострадали.

Отмечается, что подозреваемый в стрельбе задержан.

Другие подробности случившегося не сообщаются.

Ранее неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана), в результате чего семь человек получили ранения.

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