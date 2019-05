При стрельбе на курорте в Вирджинии погибли 11 человек - ФОТО - ВИДЕО

Жертвами стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич стали 11 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", как минимум шестеро получили ранения.

По словам главы местной полиции Джима Серверы, подозреваемый мёртв. Севера не стал говорить о состоянии раненых и отказался назвать имя нападавшего.

Согласно информации, стрелок вошел в здание и сразу открыл огонь на поражение. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка, в ходе которой преступник был ликвидирован.

BREAKING VIDEO: People being rushed out of Virginia Beach Municipal Center after shooting with multiple victims; FBI responding pic.twitter.com/9Z5QryTjcM