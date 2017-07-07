 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При столкновениях в Гамбурге пострадали 74 полицейских

    Впоследствии число раненных офицеров полиции возросло© Courtesy İmage

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В результате столкновений с протестующими в Гамбурге пострадали в общей сложности 74 полицейских.

    Как передает Report, об этом сообщает полиция немецкого города в твиттере.

    В первом сообщении ведомство отмечало, что пострадали 15 правоохранителей, трое из которых будут госпитализированы. Впоследствии число раненных офицеров полиции возросло.

    «Сообщается о еще 59 незначительно пострадавших полицейских. О количестве пострадавших демонстрантов информации не поступало», - говорится в сообщении ведомства.

    По последним данным, в протестах в преддверии саммита G-20 в Гамбурге участвуют 8 тыс. человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi