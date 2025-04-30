При столкновениях с вооруженными группировками погибли 16 сотрудников сил безопасности Сирии

По меньшей мере 16 сотрудников сил безопасности Сирии погибли в результате столкновений с вооруженными группировками в населенном пункте Ашрафия Сахная, расположенном в пригороде Дамаска.

По меньшей мере 16 сотрудников сил безопасности Сирии погибли в результате столкновений с вооруженными группировками в населенном пункте Ашрафия Сахная, расположенном в пригороде Дамаска.

Как передает Report, об этом телеканалу "Иль-Ихбария" сообщил представитель служб безопасности.

По его словам, вооруженные группировки "перекрыли несколько дорог" и представители армии и сил безопасности "пытаются продвинуться вперед, чтобы защитить мирных жителей, а также нейтрализовать группировки, не давая им причинять вред гражданскому населению и общественной собственности".

Канал также передает, что в населенный пункт прибыли "крупные подкрепления сил безопасности для преследования преступных группировок", введен комендантский час.

Телеканал Syria TV сообщил, что крупные автомагистрали, соединяющие Дамаск с провинциями Дераа и Эс-Сувейда, закрыты, поскольку базирующиеся в населенном пункте Ашрафия Сахная бандформирования совершают там вылазки против гражданский лиц. По информации канала, за последние часы погибли и пострадали многие мирные жители. Точное число жертв среди гражданского населения не приводится.

Утром в среду группировки в населенном преимущественно друзами предместье Дамаска начали серию вооруженных вылазок. Первое нападение было осуществлено на КПП, где трое сотрудников сил безопасности получили ранения. Позднее они атаковали следовавший из Дераа автомобиль, в результате чего погибли шесть человек.