При столкновениях с протестующими в Одессе пострадали более 20 полицейских

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Более 20 сотрудников полиции пострадали в результате столкновений между протестующими против строительства многоэтажки в городском саду Одессы и стражами порядка.

Как передает Report, об этом сообщило региональное управление Нацполиции.

«Во время акции граждан «Летний театр наш», проходившей сегодня в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских. За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: «черепно-мозговая травма», «сотрясение головного мозга», «гематомы», «ушибы», «химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей», а также «конъюнктивит химического происхождения», — говорится в сообщении.