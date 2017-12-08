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    При столкновениях на западном берегу Иордана пострадали свыше двухсот человек - ОБНОВЛЕНО

    Израильская армия оценила примерно в три тысячи человек численность участников волнений© Reuters

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Число пострадавших на Западном берегу достигло 217 человек, в секторе Газа ранены 16, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Израильская армия оценила примерно в три тысячи человек численность участников волнений на Западном берегу реки Иордан, еще сотни, по ее данным, вовлечены в беспорядки на границах сектора Газа.

    *** 17:00

    Свыше сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами в различных районах Иерусалима, Западного берега реки Иордан и на границах сектора Газа. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

    "У нас есть 95 раненых на Западном берегу и в Иерусалиме, 15 - в секторе Газа", - сказал он.

    *** 16:12

    Порядка 40 человек пострадали в столкновениях палестинцев с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель палестинского Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

    Стычки начались после пятничных мусульманских молитв на фоне недовольства местных жителей решением США о признании Иерусалима столицей Израиля.

    "Мы оказали помощь примерно 40 пострадавшим от слезоточивого газа в районе города Наблуса", - сказал аль-Фукаха.

    СМИ сообщают также о стычках возле палестинских городов Хеврон и Калькилья. Столкновения верующих с полицией отмечены также в историческом центре Иерусалима.

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