При столкновениях на Западном берегу Иордана пострадали около 760 человек

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По последним данным, два палестинца погибли, свыше 760 пострадали в столкновениях с израильскими силами за день массовых протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.
Как передает Report, об этом сoобщили в пятницу РИА Новости представители местных медицинских служб.
Израильские военные подсчитали, что в беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам сектора Газа принимали участие порядка 7,5 тысячи человек, и признали, что открывали огонь на поражение по "десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий".
"Погиб еще один, уже второй, палестинец в секторе Газа, еще трое находятся в тяжелом состоянии", — сказал представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.
News DepartmentАвтор новости
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