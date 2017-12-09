При столкновениях на Западном берегу Иордана пострадали около 760 человек

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По последним данным, два палестинца погибли, свыше 760 пострадали в столкновениях с израильскими силами за день массовых протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

Как передает Report, об этом сoобщили в пятницу РИА Новости представители местных медицинских служб.

Израильские военные подсчитали, что в беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам сектора Газа принимали участие порядка 7,5 тысячи человек, и признали, что открывали огонь на поражение по "десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий".

"Погиб еще один, уже второй, палестинец в секторе Газа, еще трое находятся в тяжелом состоянии", — сказал представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.