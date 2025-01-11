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При столкновении трамваев во Франции пострадали десятки человек

При столкновении трамваев во Франции пострадали десятки человек По меньшей мере 30 человек пострадали при столкновении трамваев во французском Страсбурге.
Другие страны
11 января 2025 г. 19:57
При столкновении трамваев во Франции пострадали десятки человек

По меньшей мере 30 человек пострадали при столкновении трамваев во французском Страсбурге.

Об этом Report передает со ссылкой на местное издание Actu17.

Согласно информации, один из трамваев пока по неустановленной причине выехал на пути другого. Сообщается, что пострадали не менее 30 человек, в том числе пятеро находятся в критическом состоянии.

Причиной аварии, как утверждает издание, могла стать ошибка переключения стрелок.

В Национальной полиции Нижнего Рейна (департамент на северо-востоке Франции - ред.) сообщил в X, что "трамвайное движение на станции Страсбург приостановлено в обоих направлениях".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFransada tramvayların toqquşması nəticəsində onlarla insan xəsarət alıb

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