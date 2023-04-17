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При столкновении поездов в Бангладеш пострадали не менее 30 человек

При столкновении поездов в Бангладеш пострадали не менее 30 человек По меньшей мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов на востоке Бангладеш.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 08:39
При столкновении поездов в Бангладеш пострадали не менее 30 человек

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов на востоке Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Daily Star.

Столкновение произошло в районе Кумилла в 96 км к востоку от столицы Дакки. Пассажирский экспресс, двигавшийся со скоростью 70 км/ч, врезался в стоявший на станции товарный состав. От столкновения пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов.

Пять пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

По предварительной версии, столкновение произошло из-за отказа системы сигнализации на станции и ошибки железнодорожных служащих.

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