В Индии число пострадавших при сходе поезда с рельсов выросло до 74 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших при сходе пассажирского экспресса с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии возросло до 74 человек, 4 из них находятся в критическом состоянии.
Как передает Report, об этом сoобщает агентство ANI.
Сообщается, что в среду рано утром поезд Kaifiyat Express столкнулся с самосвалом в районе Аурайя. В результате столкновения восемь вагонов поезда сошли с рельсов, один из них перевернулся.
Ранее сообщалось о 40 пострадавших.
Сведения о жертвах пока не поступали.
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Шесть вагонов скоростного пассажирского поезда сошли с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате пострадали более 40 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI.
Сообщается, что в среду рано утром поезд Kaifiyat Express столкнулся с самосвалом в районе Аурайя.
Представитель местных властей подтвердил количество пострадавших.
Сведения о жертвах пока не поступали.
News DepartmentАвтор новости
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