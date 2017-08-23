В Индии число пострадавших при сходе поезда с рельсов выросло до 74 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших при сходе пассажирского экспресса с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии возросло до 74 человек, 4 из них находятся в критическом состоянии.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство ANI.

Сообщается, что в среду рано утром поезд Kaifiyat Express столкнулся с самосвалом в районе Аурайя. В результате столкновения восемь вагонов поезда сошли с рельсов, один из них перевернулся.

Ранее сообщалось о 40 пострадавших.

Сведения о жертвах пока не поступали.

***04:24

Шесть вагонов скоростного пассажирского поезда сошли с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате пострадали более 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI.

Сообщается, что в среду рано утром поезд Kaifiyat Express столкнулся с самосвалом в районе Аурайя.

Представитель местных властей подтвердил количество пострадавших.

Сведения о жертвах пока не поступали.