При столкновении поезда с грузовиком в районе Лос-Анджелеса пострадали 10 человек

Баку. 7 Сентября. REPORT.AZ/ По крайней мере 10 человек получили во вторник травмы в результате столкновения поезда "Метролинк" с грузовиком в районе Лос-Анджелеса.

Как передает Report, об этом сообщила местная телекомпания KTLA.

В поезде, состоящем из шести вагонов, находились в общей сложности 187 пассажиров.

К месту происшествия прибыли 13 машин скорой помощи и 75 пожарных. Как сообщил представитель пожарной охраны Лос-Анджелеса, рядом с местом аварии создан пункт первой помощи пострадавшим. По счастливой случайности никто не получил тяжелых травм. Уцелел и водитель грузовика.