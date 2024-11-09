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При столкновении двухэтажных автобусов в Манчестере пострадали 17 человек

При столкновении двухэтажных автобусов в Манчестере пострадали 17 человек После столкновения двух двухэтажных автобусов в Манчестере госпитализированы 17 человек.
Другие страны
9 ноября 2024 г. 18:53
При столкновении двухэтажных автобусов в Манчестере пострадали 17 человек

После столкновения двух двухэтажных автобусов в Манчестере госпитализированы 17 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Sky News.

Авария произошла утром 9 ноября на окраине центра города, недалеко от перекрестка Рочдейл-роуд и Ливси-стрит. На место происшествия были отправлены девять машин скорой помощи. По данным медиков, после аварии госпитализировали 17 пострадавших, но серьезные травмы никто не получил.

Телеканал со ссылкой на газету Manchester Evening News также пишет, что одного пассажира спасли с верхней палубы автобуса пожарные расчеты.

Начато расследование обстоятельств происшествия.

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