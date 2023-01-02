При столкновении двух вертолетов в Австралии погибли 4 человека, 13 ранены

Два вертолета столкнулись у города Голд-Кост над восточным побережьем Австралии. В результате погибли 4 человека, 13 получили ранения.

Два вертолета столкнулись у города Голд-Кост над восточным побережьем Австралии. В результате погибли 4 человека, 13 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание 7news.

По данным издания, 3 человека находятся в критическом состоянии.

ЧП случилось возле тематического парка Sea World. По словам очевидцев, вертолеты столкнулись, когда один из них взлетал, а другой шел на посадку. В результате столкновения один из двух вертолетов сумел приземлиться на песчаной отмели, а другой оказался в воде. Sea World временно закрыли. Австралийское бюро безопасности на транспорте начало расследование.