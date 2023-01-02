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При столкновении двух вертолетов в Австралии погибли 4 человека, 13 ранены

При столкновении двух вертолетов в Австралии погибли 4 человека, 13 ранены Два вертолета столкнулись у города Голд-Кост над восточным побережьем Австралии. В результате погибли 4 человека, 13 получили ранения.
Другие страны
2 января 2023 г. 12:00
При столкновении двух вертолетов в Австралии погибли 4 человека, 13 ранены

Два вертолета столкнулись у города Голд-Кост над восточным побережьем Австралии. В результате погибли 4 человека, 13 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание 7news.

По данным издания, 3 человека находятся в критическом состоянии.

ЧП случилось возле тематического парка Sea World. По словам очевидцев, вертолеты столкнулись, когда один из них взлетал, а другой шел на посадку. В результате столкновения один из двух вертолетов сумел приземлиться на песчаной отмели, а другой оказался в воде. Sea World временно закрыли. Австралийское бюро безопасности на транспорте начало расследование.

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Версия на английском языке Four dead and several injured after two helicopters collide on Australia’s Gold Coast
Версия на азербайджанском языке Avstraliyada iki helikopter toqquşub, ölən və yaralananlar var

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