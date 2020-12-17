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При столкновении двух автобусов в Египте погибли семь человек

При столкновении двух автобусов в Египте погибли семь человек По меньшей мере семь человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и микроавтобуса в провинции Сохаг в центральной части Египта.
Другие страны
17 декабря 2020 г. 04:31
При столкновении двух автобусов в Египте погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и микроавтобуса в провинции Сохаг в центральной части Египта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Akhbar el-Yom.

Уточняется, что пассажирский автобус, следовавший из города Кена в египетскую столицу Каир, и микроавтобус, направлявшийся из города Мерса-Матрух на севере страны в деревню аль-Балабиш, столкнулись на въезде в деревню аль-Кошех. В результате семь человек скончались, 11 пострадали. Власти начали расследование инцидента.

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