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При шторме "Налджи" на Филиппинах погибли 156 человек

При шторме "Налджи" на Филиппинах погибли 156 человек Более 4,62 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 07:46
При шторме Налджи на Филиппинах погибли 156 человек

Более 4,62 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Как передает Report, согласно опубликованному отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, от стихии погибли 156 человек.

По данным ведомства, 1,02 млн перемещенных лиц находятся в 954 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 141 человек получил различные травмы, 37 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировали 1,57 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 31,5 тыс. домов и уничтожил более 3,1 тыс.

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей заранее эвакуировали из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. Шторм 30 октября покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности.

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