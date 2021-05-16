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При сходе поезда в Миннесоте произошла утечка соляной кислоты

При сходе поезда в Миннесоте произошла утечка соляной кислоты На месте находятся специалисты по работе с опасными веществами
Другие страны
16 мая 2021 г. 10:41
При сходе поезда в Миннесоте произошла утечка соляной кислоты

Состав из 50 вагонов, в которых перевозилась соляная кислота, сошел с рельсов в городе Альберт-Ли штата Миннесота в США. Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал WCCO-TV.

По его данным, 28 вагонов поезда сошли с рельсов рядом с озером в Альберт-Ли, никто не пострадал, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как информирует телеканал со ссылкой на власти, в перевернувшихся вагонах перевозилась соляная кислота, произошла утечка.

На месте находятся специалисты по работе с опасными веществами.

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