При сходе оползня на юго-западе Танзании погибли пять человек

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли в результате схода оползня в районе Рунгве на юго-западе Танзании.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, в результате стихийного бедствия также пострадали несколько человек, их точное количество пока не приводится.

По информации местных властей, причиной схода оползня стали непрекращающиеся проливные дожди.

На месте инцидента работают спасатели, они занимаются ликвидацией последствий оползня, а также работами по обеспечению пострадавших людей временным кровом, продуктами и предметами первой необходимости.