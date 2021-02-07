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При сходе лавины в США погибли люди

При сходе лавины в США погибли люди Сход лавины в горах недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта) привел к гибели четырех человек, катавшихся на лыжах
Другие страны
7 февраля 2021 г. 06:42
При сходе лавины в США погибли люди

Сход лавины в горах недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта) привел к гибели четырех человек, катавшихся на лыжах.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на сотрудников местных правоохранительных органов.

Как уточнила представитель полиции Мелоди Катлер, четырем лицам удалось спастись. Они получили незначительные травмы.

Местные власти ранее предупреждали, что есть угроза схода лавин в этом районе. В январе при схожих обстоятельствах недалеко от Солт-Лейк-Сити погибли два человека.

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