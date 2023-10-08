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При сходе лавины в горах Тибета погибли альпинисты из США и Непала

При сходе лавины в горах Тибета погибли альпинисты из США и Непала В районе пика Шишапангма (8 027 м) Гималайского хребта на территории Тибетского автономного района Китая в результате схода лавины погибли американский и непальский альпинисты, еще два человека пропали без вести.
Другие страны
8 октября 2023 г. 10:29
При сходе лавины в горах Тибета погибли альпинисты из США и Непала

В районе пика Шишапангма (8 027 м) Гималайского хребта на территории Тибетского автономного района Китая в результате схода лавины погибли американский и непальский альпинисты, еще два человека пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Сообщается, что пропавшими без вести также являются альпинисты из США и Непала. Инцидент произошел на высоте 7 600 метров.

Октябрь является популярным среди альпинистов месяцем для восхождения в Гималаях. Однако, ученые предупреждают, что глобальное потепление увеличивает риск схода лавин в высокогорных районах.

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Версия на азербайджанском языке Tibetdə amerikalı və nepallı alpinistlər qar uçqunu nəticəsində həlak olublar

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