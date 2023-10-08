При сходе лавины в горах Тибета погибли альпинисты из США и Непала

В районе пика Шишапангма (8 027 м) Гималайского хребта на территории Тибетского автономного района Китая в результате схода лавины погибли американский и непальский альпинисты, еще два человека пропали без вести.

В районе пика Шишапангма (8 027 м) Гималайского хребта на территории Тибетского автономного района Китая в результате схода лавины погибли американский и непальский альпинисты, еще два человека пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Сообщается, что пропавшими без вести также являются альпинисты из США и Непала. Инцидент произошел на высоте 7 600 метров.

Октябрь является популярным среди альпинистов месяцем для восхождения в Гималаях. Однако, ученые предупреждают, что глобальное потепление увеличивает риск схода лавин в высокогорных районах.