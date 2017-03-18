При сходе лавины в австрийских Альпах погибли два лыжника

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Два лыжника погибли в результате схода лавины в австрийском Тироле.

Как сообщает Report со ссылкой на газета Daily Mail, погибшие катались вне горнолыжных трасс.

Всего в группе было пять человек.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла группу из восьми лыжников в районе пика Йохгрубенкопф (Jochgrubenkopf, западная Австрия) на высоте 2,45 тысячи метров. Четыре человека сумели самостоятельно выбраться из-под завала. Остальным лыжникам, которые, как передает агентство Рейтер, являются гражданами Швейцарии, повезло меньше.

В прошлом году в австрийских Альпах погибли 267 человек, отмечает Рейтер.