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    При сходе лавины в австрийских Альпах погибли два лыжника

    Погибшие катались вне горнолыжных трасс

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Два лыжника погибли в результате схода лавины в австрийском Тироле.

    Как сообщает Report со ссылкой на газета Daily Mail, погибшие катались вне горнолыжных трасс.

    Всего в группе было пять человек.

    Ранее сообщалось, что лавина накрыла группу из восьми лыжников в районе пика Йохгрубенкопф (Jochgrubenkopf, западная Австрия) на высоте 2,45 тысячи метров. Четыре человека сумели самостоятельно выбраться из-под завала. Остальным лыжникам, которые, как передает агентство Рейтер, являются гражданами Швейцарии, повезло меньше.

    В прошлом году в австрийских Альпах погибли 267 человек, отмечает Рейтер.

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